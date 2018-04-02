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Pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar, nüfus müdürlüğüne geldi.

  • İHA
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Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gelerek sıraya girdi. Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Randevunun ise internet üzerinden alındığı ve yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

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