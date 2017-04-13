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Pasaportlara girişi çıkış mührü vurulacak

İçişleri Bakanlığının tüm sınır kapılarına gönderdiği genelge ile artık tüm sınır kapılarından giriş çıkış yapan yerli ve yabancı yolcuların pasaportlarına mühür vurulacak.

  • İHA
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  İçişleri Bakanlığı 10 Nisan 2017 günü tüm sınır kapılarına genelge göndererek, bu sınır kapılarından giriş çıkış yapan tüm yolcuların pasaportlarına giriş çıkış mührünün vurulmasını istedi.
 
  Daha önce sadece 20-40 yaş arası yolculara uygulanıyordu
 
  Daha önce sadece sınır kapılarından giriş çıkış yapan 20 ile 40 yaş arası Türk vatandaşı erkek yolcuların pasaportlarına mühür vurulurken, 10 Nisan 2017’den sonra tüm yolcuların pasaportlarına mühür vurulacak.
  Pilot ve hosteslerde bu uygulamaya tabi olacak
 
  10 Nisan 2017 ‘de gönderilen genelgeden önce Pilotlar Kabin memurları görev kartı ile yurt dışına çıkarken, yeni genelgeden sonra onlarda pasaport kullanacak ve giriş çıkış mührü pasaportlarına vurulacak.

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