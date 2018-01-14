Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Patlak lastikle ilerleyen otomobil alev aldı

Konya'da sürücüsünün patlak lastikle kullandığı otomobil, kilometrelerce ilerledikten sonra alev alarak kullanılamaz hale geldi.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konya'da patlak lastikle kilometrelerce ilerleyen otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç'nin kullandığı 42 CFP 37 plakalı otomobilin sağ ön lastiği hareket halindeyken patladı.

Lastiği patlamasına rağmen kilometrelerce ilerleyen otomobil, jantların ısınarak kıvılcım saçması sonucu merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Tacer Sokak'ta motor bölümünden alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan, alkollü olduğu öne sürülen Mustafa Ç'yi araçtan çıkardı.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu

Rusya'da kara kışta vahşi yaşam mücadelesi

Rusya'da kara kışta vahşi yaşam mücadelesi

Parçalayarak hap içmenin tehlikesi!

Parçalayarak hap içmenin tehlikesi!

Avını trafikte yakaladı!

Avını trafikte yakaladı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA