Patlamada ölen teröristin Muğla'da aranan 2 PKK’lıdan biri olduğu kesinleşti Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, hazırladığı EYP’nin patlaması sonucu ölen teröristin 5 gün önce 5 teröristin ölü ele geçirildiği çatışmadan kaçan 2 PKK’lıdan biri olduğu kesinleşti.