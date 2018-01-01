Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet ve kozmetik ürünü çıktı
Düzce'de, bankın üzerine bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden defter, kıyafetler ve kozmetik ürünleri çıktı.
- DHA
Olay, öğle saatlerinde, Düzce Avni Akyol Parkı'nda meydana geldi. Bankın üzerindeki çantayı görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra parka gelen bomba imha uzmanı, jammer kurarak, devreye soktu. Cep telefonlarının devreden çıkmasının ardından özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, fünyeyi sırt çantasının üzerine bıraktı. Kontrollü patlatılan çantanın içinden defter, kozmetik ürünleri ve kıyafetler çıktı.
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