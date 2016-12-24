Patlayýcýlarda parmak izi bulunan 3 kiþi gözaltýna alýndý
Diyarbakýr polisi kentte çeþitli tarihlerde düzenlenen sokak eylemlerinde kullanýlan molotof kokteyli ve el yapýmý patlayýcýlar üzerinde parmak izleri bulunan 3 kiþiyi gözaltýna aldý.
- DHA
Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele ve Ýstihbarat Þube Müdürlüðü ekipleri, çeþitli tarihlerde molotof ve el yapýmý patlayýcýyla kent merkezinde düzenlenen saldýrýlarý gerçekleþtiren kiþilerin yakalanmasý amacýyla operasyon düzenledi. Çeþitli tarihlerde kamu, kurum binalarý ve sokak eylemlerinde kullanýlan molotof kokteyli ve el yapýmý patlayýcýlarda parmak izi bulunan 3 kiþi önceden tespit edilen adreslerinde gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan 3 kiþinin emniyetteki sorgularýnýn sürdüðü öðrenildi.
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