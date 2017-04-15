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Patnos’ta 12 adet EYP, 29 gram C-4 patlayıcı ele geçirildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 12 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve 20 gram C-4 patlayıcı ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının resmi web sitesi yurtiçi olaylar kısmında konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
 
"Ağrı/Patnos’da, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik icra edilen operasyonda, bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada amonyum nitrat ile hazırlanmış 12 adet el yapımı patlayıcı, 20 gram C-4 patlayıcı ve bin metre elektrik kablosu ele geçirilmiş, bir işbirlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır".

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