Patnos’ta 12 adet EYP, 29 gram C-4 patlayıcı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının resmi web sitesi yurtiçi olaylar kısmında konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Ağrı/Patnos’da, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik icra edilen operasyonda, bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada amonyum nitrat ile hazırlanmış 12 adet el yapımı patlayıcı, 20 gram C-4 patlayıcı ve bin metre elektrik kablosu ele geçirilmiş, bir işbirlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır".