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Patnos'ta 15 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi

Patnos'ta 15 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • IHA
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Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda  15 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirdi.
 
Kaçak sigara ticareti yapan M.Y.(44) ve S.Y.(42) isimli şahıslar İlçe Emniyetteki işlemlerinin ardından Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
 
Sorgulamaları biten M.Y. ve S.Y. isimli şahıslar tutuklanarak Patnos L tipi cezaevine gönderildi.

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