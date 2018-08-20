Patnos'ta 15 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi
Patnos'ta 15 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- IHA
Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Kaçak sigara ticareti yapan M.Y.(44) ve S.Y.(42) isimli şahıslar İlçe Emniyetteki işlemlerinin ardından Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Sorgulamaları biten M.Y. ve S.Y. isimli şahıslar tutuklanarak Patnos L tipi cezaevine gönderildi.
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