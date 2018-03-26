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Sivas’ta kadın sürücü aracını kavşağa park edip alışverişe gitti

Sivas’ta bir kadın sürücü, aracını kavşağa park edip alışverişe gitti.

  • İHA
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Sivas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler izlendiğinde bir kadın sürücünün aracı ile Mevlana kavşağına girip kavşağın tam ortasına aracını park ettiği görülüyor. Kavşağın ortasına aracını park edip aracından inen kadın, karşıdaki bir iş yerine girip alışveriş yaptıktan tam 8 dakika sonra yeniden aracına dönüyor ve yoluna devam ediyor.

 

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