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Patrona ayrımcılık tazminatı

Yargıtay, riskli hamilelik nedeniyle rapor aldığı için işten kovulan kadının, ayrıma tabi tutulduğunu belirterek işvereni üst sınırdan tazminat ödemeye mahkum etti.

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İstanbul’da bir şirkette çalışan ve dördüz bebek bekleyen kadın,  hamileliğini iş yerine bildirdi ve bir süre rapor aldı. Bu süreçte bebeklerinden birini kaybeden ve işten çıkarılan personel, hamileliğinin ardından işverence dışlandığı ve tedavi sürecinde problem çıkarıldığı gerekçeleriyle davacı oldu. Davacı kadın, işverenden kıdem ve ihbar  tazminatı ile eşit işlem borcu alacağını talep etti.

 MAHKEME RAPORU ONAYLADI 

Şirket ise işçinin, rapor süresi bitmesine karşın işe başlamadığını, raporun iş akdinin feshinden sonra ihtarname ile kendilerine ulaştığını savundu. Bu arada, davalı şirketin raporu hazırlayan doktorlar hakkında evrakta sahtecilik iddiasıyla yaptığı suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. İş Mahkemesi, kadına verilen raporların doğru olduğuna hükmetti. Mahkeme, davacının raporluyken iş akdinin feshedilmesi  nedeniyle işverenin çalışanlarına eşit davranma borcuna aykırı hareket ettiğine,  gebeliği nedeniyle işten çıkarılan kadına tazminatın üst sınırdan ödenmesine karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk  Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Kararda, işçinin hamileliği nedeniyle farklı işlemlere tabi tutulmasının ayrımcılık kabul edildiğinin altı çizildi.

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