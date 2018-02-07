Pazarcı Medine teyzeden Mehmetçik'e destek

Amasya'nın Merzifon ilçesinde pazarcılık yapan 60 yaşındaki asker annesi Medine Osmanlı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir haftalık hasılatını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Eşi Ali Osmanlı ile 43 yıldır pazarcılık yapan asker annesi Osmanlı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunarak, yüreğinin Türk askeriyle ve asker yolu gözleyenlerle attığını gösterdi.

Osmanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Hakkari'de astsubay olarak görev yaptığını, kalbinin de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik ile attığını söyledi.

"İstesinler askerimiz için canımızı verelim"

Pazarda satış yaparak elde ettikleri bir haftalık hasılatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladıklarını belirten Osmanlı, "Mehmetçik bizim canımız, bizi onlar koruyor. Onlar orada görev yaptığı için biz burada rahat yaşıyoruz, onlar bizim evlatlarımız, canımız, ciğerimiz" dedi.

Herkesin kalbinin Mehmetçik ile birlikte attığını, askerin ve devletin arkasında olduklarını ifade eden Osmanlı, memleket için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Osmanlı, "Bir haftalık hasılatımızı bağışladık, elimizden gelen bu, istesinler askerimiz için canımızı verelim." diye konuştu.