Pazarcık'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem saat 10.58'te meydana geldi. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen ve yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.
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