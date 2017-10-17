Pazarda satılan kaynak makinesi suç şebekesini çökertti

Kayseri'de son aylarda ev, bağ evi, bahçe ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını araştıran jandarma ekipleri, çalınan kaynak makinesini Eskişehirbağları bölgesinde ikinci el eşya pazarında gören Salim Yılmaz'ın haber vermesi üzerine pazara gitti.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, kaynak makinesini ve bazı çalıntı eşyaları satan F.K'yı gözaltına aldı. Çalıntı eşyalardan bir kısmının, satılmak üzere İzmir'de çiğ köfte dükkanına götürüldüğünü belirleyen ekipler, burada da yaklaşık 150 eşya ele geçirdi.

İki ildeki operasyonlarda, suç şebekesi lideri olduğu öne sürülen ve 11 ayrı suçtan aranan T.E. ile 16 zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de yakalanan zanlıların evlerinde ve kiraladıkları depolarda da 600 çalıntı eşya bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.E, B.Ö. ve K.H. tutuklandı, diğerleri serbest bırıkaldı.

Mağdurlardan jandarmaya teşekkür

Çalınan eşyalarını teslim alan mağdurlardan Salim Yılmaz, "Eskişehirbağları'ndaki ikinci el eşya pazarına gittiğimde orada çalınan kaynak makinemi görüp, jandarma komutanını aradım. Onlar da kaynak makinesini ve diğer çalıntı eşyaları buldu. Ellerinden geleni yaptılar, jandarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Mağdur Nurettin Korkmaz da garajdaki malzemelerinin çalındığını belirterek, "Güvenlik kamerası görüntüsü var diye kameraları ve kayıt cizhazlarını da çalmışlar. Çalınan eşyalarımın bir kısmını jandarma ekipleri buldu. Komutanlarımız bu işin üzerinde durarak olayı çözdü. Allah razı olsun." diye konuştu.