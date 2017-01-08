Kocaeli'de 9 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika açıklaması

Kocaeli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında. Kocaeli'de yaşayan öğrenciler şimdi 9 Ocak Pazartesi yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kocaeli Valiliği'nden son dakika okullara tatil açıklaması var mı diye İnternette arama yapıyor. Yurdun büyük bir bölümü yağış altında. Bu yağışların çoğunluğu da kar yağışı şeklinde. Meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısı yapıyor. Kocaeli'de de etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yarın 9 Ocak Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Bütün gelişmeleri anında haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

KOCAELİ'DE YARIN 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Aşırı soğuk ve yoğun kar yağışı altında olan Kocaeli'de şu an için kar tatili haberi yok. Kocaeli Valiliği ve MEB'ten yapılacak son dakika açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

KOCAELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİLECİK °C, -6°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

BURSA °C, -3°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

EDİRNE °C, -5°C Çok bulutlu

ISTANBUL °C, -2°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -5°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar kar yağışlı

AYDIN °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -6°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar doğu ilçeleri hafif kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

ANTALYA °C, 12°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı

HATAY °C, 11°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneyi ile kuzeydoğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, -1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

NİĞDE °C, 4°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

YOZGAT °C, 1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -7°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 3°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 0°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 5°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) karla karışık yağmur, iç kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli

IĞDIR °C, -6°C Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, -4°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 7°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

BATMAN °C, 10°C Parçalı bulutlu ve sisli

DIYARBAKIR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) akşam saatlerine kadar batı ilçeleri aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı karla karışık yağmurlu

GAZIANTEP °C, 6°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı