Pedallar Bir Kez Daha Vestel City’den Geçti

Vestel City, World Tour kategorisine yükselen dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu, dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne oldu. Vestel City’de Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel yöneticileri ve çalışanları, sektör temsilcileri ile Manisa halkından yüzlerce kişi tur heyecanına tanık oldu. Ayrıca, Vestel City’de çalışanlara ve çocuklara yönelik gerçekleşen bisiklet yarışının kazananları da ödül ve madalyalarını Turan Erdoğan’dan aldı.

Öte yandan Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği, Türkiye’nin ilk tüm şehri baştan başa dolaşacak bisiklet yolunun da açılışını yaptı. Toplamda 41 km olacak Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu Manisa’nın doğusundan batısına uzanıyor. Manisa’nın İstanbul girişinden başlayıp, İzmir çıkışına kadar devam edecek bisiklet yolunun rotasında Organize Sanayi Bölgesi, Celal Bayar Üniversitesi, Adalet Sarayı gibi önemli ulaşım noktaları da yer alıyor. Bisiklet yolunun altyapı yatırımını Manisa Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, Vestel, bisiklet yolunu hem Avrupa Birliği hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın standartlarına göre kaplayacak.

Dünyanın takip ettiği ve ülke tanıtımı için büyük bir fırsat olan 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na ev sahipliği yapmanın önemine dikkat çeken Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ülkemizde yarım asırdır gerçekleştirilen gelenekselleşmiş ve uluslararası bir spor müsabakası. Birçok ülkeden sporcunun katıldığı ve dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan bu yarış, ülkemizin tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. TUR ile üretim üssümüz Vestel City de, uluslararası bir spor müsabakasına ikinci kez ev sahipliği yapıyoruz. 2015 yılında başladığımız bu sponsorluk, Vestel ailesi olarak bisiklet sporuna verdiğimiz desteğin ilk adımı olmuştu. Ülkemizde yükselen bir bisiklet trendi var. Türkiye’de bisiklet mecraları, yazarları, editörleri ve yorumcuları gittikçe artıyor. Tour de France ve Giro gibi Eurosport kanalının bisiklet yayınları ve seyirci etkileşimi yoğunlaştı. Bisiklet parkurlarının, festivallerinin, amatör bisiklet organizasyonlarının sayısının çoğaldığını gözlemliyoruz. Öte yandan son zamanlar artan bir sağlıklı yaşam bilinci mevcut. Belediyeler daha fazla bisiklet parkuru yapmaya başladı.

Vestel olarak Türkiye’de bisiklet sporunun yaygınlaşmasını ve bir yaşam biçimi haline gelmesini önemsiyoruz. Bisiklet kullanımının artması, ülkemize ekonomik, sosyal, çevresel alanlarda ve sağlıkta önemli kazanımlar sağlayacak.

Vestel Yine Türkiye’de Bir İlke İmza Attı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Vestel Bisiklet Yolu 41 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu. 11 kilometrelik bölümünün açılışı yapılan bisiklet yolu tamamlandığında Manisa’yı doğudan batıya dolaşmış olacak. Manisa’nın İstanbul girişinden başlayıp, İzmir çıkışına kadar devam edecek bisiklet yolunun rotasında OSB, Celal Bayar Üniversitesi, Adalet Sarayı gibi önemli ulaşım noktaları da yer alıyor. Bisiklet yolunun altyapı yatırımını Manisa Büyükşehir Belediyesi üstlenirken Vestel, bisiklet yolunu hem Avrupa Birliği hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın standartlarına göre kaplayacak. Vestel City’de üretilen LED’ler ile aydınlatılan bisiklet yolu bu sayede 24 saat kullanılabilecek. Ayrıca Vestel, yola belli aralıklarla bilgilendirme ekranları da koyacak. Ekranlarda hem bisikletle ilgili hem de sağlıklı yaşam üzerine bilgiler yer alırken, Manisa halkı şehirleri ile ilgili tüm bilgileri bu ekranlardan öğrenecek.

Konuşmasında bisiklet yolunun açılışına da değinen Turan Erdoğan: “Vestel teknolojik bir şirket olmanın yanı sıra modern, doğaya değer veren, genç ve dinamik bir marka. Vestel’in ana hedeflerinden biri insanlara daha kaliteli bir yaşam sunmak, hayatı kolaylaştırmak, onların yaşam standartlarını yükseltmek. Hem sahip olduğumuz enerji kaynaklarını daha bilinçli kullanmak, hem de sağlıklı ve kaliteli bir yaşama ön ayak olmak için şehir hayatında bisiklet kullanımını destekliyor ve bu alanı sahiplenmeyi hedefliyoruz. Bundan iki yıl önce, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk kez fabrikamızdan geçerken insanların bisiklete rahat binmeleri için belediye iş birlikleriyle Vestel bisiklet yolları oluşturmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Bugün ise Türkiye’nin ilk tüm şehri baştan başa dolaşacak olan bisiklet yolunu Manisa halkına sunmanın gururu içindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğiyle yaptığımız bu yol dünya standartlarında bir yol. İnanıyoruz ki; bu yolun kullanımı ile Manisa’nın trafik yoğunluğu ve çevre kirliliğinde de azalacak. Gençleri spora ve bisiklet kullanımına teşvik ederken ülkemizde bu sporun gelişmesine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Spora ve sağlıklı yaşama her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.