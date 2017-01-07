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Pegasus Hava Yolları, 192 seferini iptal etti

Pegasus Hava Yolları, kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün ve yarın iç ile dış hatta yapılması planlanan 192 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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Pegasus'tan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün ve yarın iç ve dış hatlarda planlanan 192 tarifeli seferin yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm misafirlerimizin uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce web sitemiz 'flypgs.com' üzerinden kontrol etmelerini önemle hatırlatırız." denildi.

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