Peker Açıkalın: Sağlığımı Erdoğan’a borçluyum

6 yıldır dizilerde oynamayan Peker Açıkalın, setlere döndü. Baba 1.5 isimli sinema filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Açıkalın, hükümetle benzer görüşlerde olduğunu söyledi. Erdoğan gibi Kasımpaşalı olduğunu belirten Açıkalın, "Kalp pilimi de Cumhurbaşkanımız taktırdı" dedi.

'BİZİ BİR ARADA TUTUYOR'

Sağlığını Erdoğan'a borçlu olduğunu söyleyen Açıkalın, "Kendisini inşallah galamızda da görmek isteriz" dedi. Ünlü oyuncu, "Amerika'da Trump baştayken Türkiye'yi, bizi bir arada tutan Erdoğan yönetiyor" dedi. Açıkalın, "Sağlığım iyi ve şu an artık benim için en önemli şey çocuklarım ve evim. Ben halktan biriyim" diye konuştu.

'TÜRK USULÜ KÜFÜRSÜZ FİLM'

Peker Açıkalın, Baba 1.5 isimli sinema filminde bir mafya babasını canlandırıyor. Ünlü oyuncu, filmi şöyle anlattı: "Benim oynadığım karakter bir mafya babası. Ama küfrü ve kötü hareketi yok. Türk usulü yani." (Akşam)