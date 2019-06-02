Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı' ile ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki 'Pençe Harekâtı'nda toprağa gömülü 2 varil içerisinde binden fazla doçka mühimmatı ile bir BKC makinalı tüfeği ele geçirildi. Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı'nda, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekâtla PKK´lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" denildi.

4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakalıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.