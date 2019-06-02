Kuzey Irak'ta terör örgütünün kalbine 'Pençe': Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekâtı'yla ilgili yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha edildiği anlar yer alıyor. Ayrıca gelen son dakika bilgisine göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bakanlık o anların görüntüsünü de paylaştı.
- AA
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı' ile ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki 'Pençe Harekâtı'nda toprağa gömülü 2 varil içerisinde binden fazla doçka mühimmatı ile bir BKC makinalı tüfeği ele geçirildi. Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı'nda, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekâtla PKK´lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" denildi.
4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bakalıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.
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