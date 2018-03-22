Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pendik'te bir AVM içinde bulunan restoranın bacasında yangın çıktı

Pendik'te bir AVM içinde bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. AVM itfaiye ekiplerince kısa sürede boşaltılırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pendik'te bir AVM'nin içinde bulunan restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede AVM'nin çatısını kaplarken vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Pendik ve Yenişehir'den itfaiye ekipleri çıkarıldı. Ekipler AVM'yi kısa süre boşaltırken yangında ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise çok korktuklarını panik içinde dışarıya çıktıklarını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK paylaştı... Teröristlerin eğitim kampı böyle görüntülendi

TSK paylaştı... Teröristlerin eğitim kampı böyle görüntülendi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA