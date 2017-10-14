Pendik'te bir kız öğrenciyi öldürüp, iki öğrenciyi de yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Güzelyalı Tren İstasyonu yakınlarında lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurarak öldüren, istasyonda bekleyen iki kişiyi yaralayan ve girdiği Pendik Ticaret Meslek Lisesinde yakalanan Mustafa Y'nin (21), Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Mustafa Y, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Pendik saldırganı emniyette susma hakkını kullandı

Edinilen bilgiye göre, Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dün okul çıkış saatinde eski kız arkadaşı Helin Palandöken'i pompalı tüfekle öldürüp, 2 kişiyi ise yaralayan zanlıyı aracıyla olay yerine götüren şahıs gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayda kullanılan silahın Tuzla'da bir av bayinden satın alındığının tespit edilmesinin ardından av bayisi çalışanı da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Her iki şüpheli de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Mustafa Y.'nin emniyette ifade vermediği, susma hakkını kulladığı öğrenildi.

- Olay

Mustafa Y, Pendik Güzelyalı Tren istasyonunda, dün tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurmuş, burada bekleyen 2 kişiyi de yaralamıştı.

Palandöken olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralılar ise hastaneye kaldırılmıştı.

Pendik Ticaret Meslek Lisesine giden şüpheli, burada intihara kalkışmış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.