Pendik'te bir kız öğrenciyi öldürüp, iki öğrenciyi de yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi
Pendik'te bir lisenin önünde dehşet saçan saldırgan adliyeye sevk edildi. Saldırgana çelik yelek giydirilirken, şahsı aracıyla olay yerine götüren arkadaşı ve olayda kullanılan tüfeğin satın alındığı av bayisi çalışanı gözaltına alınıp, sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.
- AA
Güzelyalı Tren İstasyonu yakınlarında lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurarak öldüren, istasyonda bekleyen iki kişiyi yaralayan ve girdiği Pendik Ticaret Meslek Lisesinde yakalanan Mustafa Y'nin (21), Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Mustafa Y, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Pendik saldırganı emniyette susma hakkını kullandı
Edinilen bilgiye göre, Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dün okul çıkış saatinde eski kız arkadaşı Helin Palandöken'i pompalı tüfekle öldürüp, 2 kişiyi ise yaralayan zanlıyı aracıyla olay yerine götüren şahıs gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayda kullanılan silahın Tuzla'da bir av bayinden satın alındığının tespit edilmesinin ardından av bayisi çalışanı da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Her iki şüpheli de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Mustafa Y.'nin emniyette ifade vermediği, susma hakkını kulladığı öğrenildi.
- Olay
Mustafa Y, Pendik Güzelyalı Tren istasyonunda, dün tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurmuş, burada bekleyen 2 kişiyi de yaralamıştı.
Palandöken olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralılar ise hastaneye kaldırılmıştı.
Pendik Ticaret Meslek Lisesine giden şüpheli, burada intihara kalkışmış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.