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Pendik'te camide bir kişiyi öldüren ,iki kişiyi de yaralayan kişi tutuklandı

Pendik'te camide bir kişiyi öldüren ,iki kişiyi de yaralayan Ö.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Bayramın birinci günü öğle namazı sırasında Pendik Esenyalı Merkez Cami´sine giden Ö.B., 3 kişiyi bıçakladı. Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren Ö.B., olay sonrası gözaltına alındı. Emniyet sorgusu tamamlanan Ö.B., bugün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı´na çıkarıldı. Ö.B., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Ö.B., mahkemece bu suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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