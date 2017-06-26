Pendik'te camide bir kişiyi öldüren ,iki kişiyi de yaralayan kişi tutuklandı
Pendik'te camide bir kişiyi öldüren ,iki kişiyi de yaralayan Ö.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- DHA
Bayramın birinci günü öğle namazı sırasında Pendik Esenyalı Merkez Cami´sine giden Ö.B., 3 kişiyi bıçakladı. Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren Ö.B., olay sonrası gözaltına alındı. Emniyet sorgusu tamamlanan Ö.B., bugün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı´na çıkarıldı. Ö.B., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Ö.B., mahkemece bu suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.