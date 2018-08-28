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Pendik'te çocuk parkında ateş açan kişiye tutuklama talebi

Pendik'te bir çocuk parkında silahıyla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, yeniden gözaltına alındı. Zanlı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Pendik'te bir çocuk parkında silahıyla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, yeniden gözaltına alındı.
 
Alınan bilgiye göre, 21 Ağustos'ta Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından vurularak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Emniyet'ten serbest bırakılan B.B, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.
 
B.B Emniyet'teki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

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