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Pendik'te çocuklara ateş açan zanlı tutuklandı

Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları 'sessiz olun' diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. tutuklandı

  • DHA
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Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. tutuklandı
 
Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.  

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