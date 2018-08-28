Pendik'te çocuklara ateş açan zanlı tutuklandı Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları 'sessiz olun' diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. tutuklandı