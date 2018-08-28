Pendik'te çocuklara ateş açan zanlı tutuklandı
Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları 'sessiz olun' diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. tutuklandı
- DHA
Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. tutuklandı
Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.
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