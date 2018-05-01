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Pendik’te fabrika yangını: 1 yaralı

Pendik'te bulunan bir fabrikanın plastik bölümünde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında 1 kişi yaralandı.

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Ramazanoğlu Mahallesi’nde bulunan bir fabrikanın plastik bölümünde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, patlama riskine karşı da çevreden vatandaşların uzak durması gerektiği söylenildi.

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