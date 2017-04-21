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Pendik'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Aydos Caddesi'nde seyir halindeki bir araç, yolun kenarında yürüyen Şenol Görgülü ile önünde seyreden 34 VR 5355 plakalı araca çarptıktan sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine kaza mahalline gelen polis, güvenlik şeridi çekti.

Sağlık ekipleri, Görgülü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza üzerine olay yerine gelen Görgülü'nün yakınları fenalık geçirdi.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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