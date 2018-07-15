Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pensilvanya semalarında ilginç görüntü

Tam 2 yıl önce Türkiye'nin en uzun gecesini yaşanmasının başmimarı FETÖ lideri Gülen'in yaşadığı Pensilvanya semalarından ilginç bir görüntü yansıdı. Gülen'in malikanesinin üstünden geçen uçaklar, 'Gülen'i iade edin' yazılı pankartlar dalgalandırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

5 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin üstünde "Gülen’i iade edin" yazılı pankartlı uçaklar uçuyor.

15 Temmuz darbe girişinin ikinci yılında, teröristbaşı Gülen'in Pensilvanya'daki korunaklı çiftliğinin önünde protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra ABD’den en önemli talebi FETÖ elebaşı Gülen’in Türkiye'ye iade edilmesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından ABD yönetiminden Gülen’in iade edilmesini istedi. Bu süreçte Türkiye bir yandan Gülen’in iadesi için ilgili kanıtları ABD makamları ile paylaşırken, diğer yandan da ABD yönetimi ile doğrudan görüşmeler yapmaya başladı.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan deliller, toplu şekilde ABD'ye ulaştırılsa da, ABD her defasında Gülen'in iadesini yokuşa sürüyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gençlerin direnişi belgesel oldu

Gençlerin direnişi belgesel oldu

15 Temmuz Şehitlerimiz

15 Temmuz Şehitlerimiz

Fransa - Hırvatistan finalinden en çarpıcı kareler

Fransa - Hırvatistan finalinden en çarpıcı kareler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA