Pentagon'dan 'İncirlik' açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) İncirlik Üssü'yle ilgili yapılan açıklamada,'Koalisyon İncirlik'in kullanılmasını takdir ediyor. Türk tarafıyla görüşmelerde bunu dile getireceğiz' denildi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) İncirlik Üssü'yle ilgili yapılan açıklamada,"Koalisyon İncirlik'in kullanılmasını takdir ediyor. Türk tarafıyla görüşmelerde bunu dile getireceğiz" denildi.
Ayrıntılar gelecek...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.