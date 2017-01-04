Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pentagon'dan Türkiye'ye skandal teklif: PKK'ya karışmayın

ABD'li bir savunma yetkilisi El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermeyi teklif ettiklerini, öte yandan karşılığında PYD/PKK unsurlarına karışılmamasını şart koştuklarını iddia etti.

  • WASHINGTON (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0
x

ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.

Yetkili, "Bu yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ'a karşı etkili olabilecek şeyler var." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.

Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, "Mesela El Bab'tan sonra Münbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin." diye konuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
veysiosal04.01.2017 11:45
aklını-ekmek-peynirlenmi-yedin-amarika
  • 0
  • 0
Şikayet Et
kadir04.01.2017 10:59
sakın vazgeçmeyelim. mumbiç girelim. bizim dediğimiz dediktir.
  • 0
  • 0
Şikayet Et
 
Başbakan Yıldırım: Biz vesayet rejimini değiştiriyoruz

Başbakan Yıldırım: Biz vesayet rejimini değiştiriyoruz

Diriliş Ertuğrul'dan müjde

Diriliş Ertuğrul'dan müjde

'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimleri başladı

'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimleri başladı

Taksi duraklarında devrim yaşanıyor

Taksi duraklarında devrim yaşanıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA