Pert olan otomobilden yara almadan kurtuldu
Edirne'de iki aracın karıştığı trafik kazasında, direğe çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Necdet Baykal idaresindeki 34 AFB 338 plakalı otomobil, Lozan Caddesi'nde, Çetres İşcan'ın kullandığı 10 U 7229 plakalı otomobille çarpıştı.
Baykal'ın kullandığı otomobil kazanın ardından savrularak yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Baykal, pert olan otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada her iki sürücü de yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle bir süre tek taraflı trafik akışına kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.
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