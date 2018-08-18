Pervari'de 4 PKK'lının öldürüldüğü bölgede yaralı terörist ele geçirildi

Pervari ilçesi yakınlarındaki Herekol dağında 4 teröristin öldürüldüğü yerde bugün yapılan aramalarla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarını tespit ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, 17 Ağustos 2108 tarihinde Siirt ili, Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) dağı bölgesinde devam eden 'Şehit J. Yzb. Yunus Çelebi 4' operasyonu kapsamında bölgede faaliyet gösteren insanlı keşif uçağı (İKU) vasıtasıyla alınan ısı kaynaklarının, bir grup bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilmiştir. Isı kaynağı tespit edilen noktaya hava destekli F-16 uçakları tarafından 2 atım ateş yapılmıştır. Müteakiben temas araması yapmak üzere bölgeye Atak kolunun himayesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando unsurları sevk edilmiştir. 18 ağustos 2018 günü havanım aydınlanmasıyla birlikte başlatılan temas araması neticesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı, 4 teröristin ise ölü olarak etkisiz hale getirilmesi sağlanmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte aşağıda belirtilen silah ve mühimmatlar ele geçirilmiştir. 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet m-16 piyade tüfeği, 7 adet kalenikof şarjörü, 5 adet m-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet palaska, 4 adet şarjör kılıfı, 148 adet m-16 piyade tüfeğine ait 5.56 mm çapında fişek, 4 adet pil ve kablo düzeneği , 1 adet usb bellek, 1 adet silah bakım malzemesi , 1 adet telsiz kılıfı, 1 adet el bombası kılıfı. Ayrıca çok miktarda yaşamsal malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede icra edilen operasyonlar azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.