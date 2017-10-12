Pervari'de teröristlerin döşediği patlayıcı patladı: 1 yaralı

Olay, Pervari ilçesi ile İğneli köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, burada yürütülen içme suyu şebekesi yapımında görevli iş makinesinin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, iş makinesi operatörü İbrahim Tomris yaralandı. Yaralı işçi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.