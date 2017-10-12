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Pervari'de teröristlerin döşediği patlayıcı patladı: 1 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının iş makinesinin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Olay, Pervari ilçesi ile İğneli köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, burada yürütülen içme suyu şebekesi yapımında görevli iş makinesinin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, iş makinesi operatörü İbrahim Tomris yaralandı. Yaralı işçi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.

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