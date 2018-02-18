Peygamber sevdalısı yüz binler bu yıl da Siyer Sınavı'nda buluştu
'Onu oku, O'nu yaşa' sloganıyla bu yıl yedincisi düzenlenen umre ödüllü Siyer Sınavı'na Türkiye genelinde 75 ilde 300 bini aşkın Peygamber sevdalısı katıldı.
- M.Emin Üçer / Star.com.tr
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından ilk kez 2010 yılında düzenlenen, "O'nu oku, O'nu yaşa" sloganlı Siyer Sınavı'na ilgi ve katılım her sene artıyor.
YEDİDEN YETMİŞE TOPLUMUN HER KESİMİNDEN REKOR KATILIM
Türkiye genelinde 75 ilde bugün gerçekleştirilen sınava 300 bini aşkın rekor katılım olurken, ilkokul öğrencisinden dede ve ninelere, Batmanlı'sından İstanbullu'suna toplumun her kesimi Peygamber sevgisi etrafında bir araya geldi.
Kaybedeni olmayan bu sınava girenler, yaş gruplarına göre kendilerine verilen kitaplardan Hazreti Muhammed'in hayatını öğrenerek onun siyerini hayatlarında tatbik edebilme imkânı buluyor.
Dört kategori halinde gerçekleştirilen Umre ödüllü Siyer Sınavı'nda 2 bin ödül dağıtılıyor.
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