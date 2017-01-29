Peygamber sevdalısı yüzbinler Siyer Sınavı'nda buluştu

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından ilk kez 6 sene önce düzenlenen ve "O'nu oku, O'nu yaşa" sloganlı Siyer Sınavı'na ilgi ve katılım her sene artıyor.

YEDİDEN YETMİŞE TOPLUMUN HER KESİMİNDEN REKOR KATILIM

Türkiye genelinde 70 ilde 218 sınav merkezinde gerçekleşen sınava 200 bin civarında rekor başvuru oldu. Başvuru esnasında yaş gruplarına göre kendilerine verilen farklı siyer kitaplarını okuyan peygamber sevdalıları, bu sabah sınav merkezlerine akın etti.

İlkokul öğrencisinden dede ve ninelere, Batmanlısından İstanbullusuna toplumun her kesiminin bir araya geldiği sınava engelli ve hasta peygamber sevdalıları da katıldı.

Malatya'da hastalığı nedeniyle hastanede kalan ilkokul 6. sınıf öğrencisi Engin Kangal'ın ailesi, çocuğun durumundan haberdar olan Peygamber Sevdalıları Platformu Malatya Temsilciliği, hastaneye giderek sınav gerçekleştirdi. İl koordinatörü Serkan Bilmez, Siyer Sınavı'na katılabilmeleri için hasta ve engellilere yardımcı olduklarını söyledi.

28 KİŞİYE UMRE, TOPLAM 1001 KİŞİYE ÖDÜL

İlkokul çocuklarına derece ödüllerinin dizüstü bilgisayar, tablet ve bisiklet olduğu ödüllü yarışmada lise ve üzeri yaş grubunda dereceye girenlere ise umre, bilgisayar, altın ve kitap gibi ödüller belirlendi.

Hayırsever sponsorların desteğiyle toplam 1001 kişiye ödül dağıtacak olan platform her geçen sene katılımcı sayısı gibi ödül sayısını da arttırıyor.

ÇÖZÜM KUR'AN VE SÜNNET EKSENLİDİR

Peygamber Sevdalıları Platformu Koordinatörü Cemil Ünsal gazetecilere yaptığı açıklamada sınavdaki amaçlarının Hazreti Muhammed'in hayatını insanlara ulaştırmak olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in hayatını ve örnek ahlakını topluma vermek için ellerinden gelen tüm gayreti sergilemeye çalıştıklarını belirten Ünsal, "Çözüm Kur'an ve sünnet eksenli olmalıdır. Biliyoruz ki insanların dertlerinin çaresi bunlardan geçer. Şu anda Müslümanlar arasında kardeşlikten uzak bir hayat var. Bu vesileyle insanlar arasındaki kardeşliği ve vahdeti tesis etmeye çalışacağız." dedi.

M.Emin Üçer / Star