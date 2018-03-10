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Pikap köprü korkuluğunda asılı kaldı: 1 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan pikap köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Kaza, Dereköy Mahallesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden 19 Mayıs ilçesi istikametine seyir halinde olan Özgür Öztürk idaresindeki 06 AEB 177 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dereköy Köprüsü korkuluğuna çarptı. Köprünün demir korkuluğuna çarpan pikabın motor kısmından giren ve ön sağ ön camdan çıkan köprü korkuluğu sayesinde kamyonet dereye uçmaktan kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor

 

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