Pilot askerler şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı

Pilotlar çektikleri fotoğrafları da şehitlerin yakınlarına gönderdiler. Sosyal medya aracılığı ile teşekkürleri sunan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın amcasının oğlu Adil Karamustafa, "Acımız çok taze. Şu anda Afrin bölgesinde silah arkadaşları uçakların bombalarına isimlerini yazarak fotoğraflarını bizlere göndermesi bizi çok duygulandırdı. Allah'ım onları muvaffak eylesin. Dualarımız oradaki bulunan askerlere” ifadelerini kullandı.