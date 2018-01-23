Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pilot askerler şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın silah arkadaşları Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki uçakların üzerilerindeki bombalara şehitlerin isimlerini yazdılar.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pilotlar çektikleri fotoğrafları da şehitlerin yakınlarına gönderdiler. Sosyal medya aracılığı ile teşekkürleri sunan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın amcasının oğlu Adil Karamustafa, "Acımız çok taze. Şu anda Afrin bölgesinde silah arkadaşları uçakların bombalarına isimlerini yazarak fotoğraflarını bizlere göndermesi bizi çok duygulandırdı. Allah'ım onları muvaffak eylesin. Dualarımız oradaki bulunan askerlere” ifadelerini kullandı.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
KKTC Meclisi karıştı: Türk düşmanı vekile ´gazete´ ile tepki!

KKTC Meclisi karıştı: Türk düşmanı vekile ´gazete´ ile tepki!

Komandolar Afrin'de! İşte o sarı bandın sırrı

Komandolar Afrin'de! İşte o sarı bandın sırrı

Türk mühendislerinin geliştirdiği silahlar şaşkına çevirdi

Türk mühendislerinin geliştirdiği silahlar şaşkına çevirdi

Ortaçağ'ın karanlık gerçekleri şoke etti!

Ortaçağ'ın karanlık gerçekleri şoke etti!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA