Pirate Bay'ın kurucusu: Zuckerberg dünyanın en büyük diktatörü

İnternet dünyasının ilk oluşmaya başladığı dönemde fazlasıyla özgürlükçü ve gelişime açık bir yer olduğunu söyleyen Sunde, artık bu durumun tamamen değiştiğini ve Google, Facebook, Amazon gibi büyük şirketlerin internet dünyasının egemenliğini ellerine geçirerek özgürleşmeyi kısıtladığını düşünüyor. Aynı zamanda bu durumun artık düzeltilemez bir hale geldiğini savunan Sunde, tüm verileri kendi ellerimiz ile dünyanın en büyük diktatörü olan Zuckerberg'e teslim ettiğimizi de söyledi.

Google, Apple, Amazon, Facebook gibi şirketlerin bu kadar büyümesine izin vermemizin şu an bir zararı yokmuş gibi göründüğünü ancak gelecekte kötü sonuçlar doğuracağını düşünen Sunde, bunu büyük şirketlerin her şeye sahip olmasına bağlıyor. Kendi kendine giden araçlar görünce, teknolojinin bu kadar gelişmiş olmasına hepimiz seviniyoruz, ancak Sunde bunda sevinecek bir şey olmadığını söylüyor. Sorgulanması gereken konunun ise o aracın nereye ve nasıl gideceğine karar verme yetkisinin büyük bir şirkette olması durumu olduğunu belirtiyor.

Şirketlerin gelecekte daha fazla büyüyebilmek için, tüm teknolojilerini insanlardan daha fazla para kazanma mantığı ile kullanacaklarını düşünen Sunde, çok da haksız sayılmaz çünkü dünya nüfusunun büyük kısmı teknolojiye ve internet kullanımına şimdiden bağımlı halde. Üstelik bu kitlenin büyük çoğunluğunu bilinçsiz tüketiciler oluşturuyor. Bu da insanların teknolojiye yalnızca biçimsel olarak bağımlı hale gelmesine ve bu konuda bilinçsizce harcama yapmasına sebep oluyor. Bu konuda büyük önlemler alınması gerektiğini ancak devletlerin de buna asla yanaşmadığını da ekleyen Sunde, internet dünyasının eski özgür haline bir daha asla dönmeyeceğini düşünüyor.

(Webtekno)