Piri Reis, 2018 yılı sonunda denizle buluşacak
Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak dev bir ‘canavar’ üretiliyor. Yeni Yerli Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşasına başlanılan 'Reis' sınıfı denizaltılarının ilki olan Piri Reis, 2018 yılı sonunda denizle buluşacak.
1974 Kıbrıs harekatından sonra Türkiye'ye uygulanan ambargo, Türkiye'nin savunma sanayisinde millileşmesinin önünü açtı. Hem savunma sanayi alanında hem de diğer alanlarda kritik teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesi ve kendi ihtiyacımız olan kritik teknolojileri Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirmenin önü açıldı.
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