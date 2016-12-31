Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pişkin hırsızdan sürücülere 'Anahtarı arabada unutmayın' uyarısı

Adana'da anahtarı kontağın üzerinde unutulan otomobili çaldıktan sonra yakalanan iki hırsızdan biri 'Sürücüleri uyarıyorum, anahtarı aracınızın üzerinde unutmayın' dedi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan'da aracını park edip anahtarı üzerinde unutan Bahtiyar Canlı (28) park ettiği yere gelip aracını göremeyince hemen polise haber verdi. Polis, kısa sürede Adana genelinde tüm ekiplere 01 Y 0061 plakalı otomobilin çalındığı bilgisini ulaştırdı. Ekipler, otomobili aradığı sırada D-400 karayolu Mersin istikametinde görüldüğü bildirildi. Bunun üzerine oto hırsızlık ekipleri harekete geçip otomobili D-400 Fevzipaşa Mahallesi'nde yakaladı. Polis, otomobilin içinde yakaladığı zanlıları emniyete götürdü. Zanlılardan Sefa Ş. anneannesini ziyaretinden döndükleri sırasında otomobili gördüklerini üzerinde anahtar olduğu için çaldıklarını söylediği öğrenildi. 
 
"Otomobil çalmaktan zevk alıyoruz"
 
Zanlılar ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada basın mensuplarının 'otomobili neden çaldınız?' sorusuna Sefa Ş. "Otomobil çalmaktan zevk alıyoruz. Buradan sürücüleri uyarıyorum anahtarları araçlarının üzerinde unutmasınlar" dedi. 
 
Diğer Zanlı Murat G. ise otomobili kız kaçırmak için çaldıklarını ileri sürdü. Zanlılardan biri ise, kendini görüntüleyen basın mensubu düşme tehlikesi atlatınca "Haber için öleceksin" dedi.
 Şahısların hırsızlık ve uyuşturucudan kaydı bulunduğu öğrenildi.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hırsızların çiğ köfte partili soygunu kamerada

Hırsızların çiğ köfte partili soygunu kamerada

Hindistan'da madende göçük: En az 10 ölü

Hindistan'da madende göçük: En az 10 ölü

Romanlar yeni yıla böyle girdi

Romanlar yeni yıla böyle girdi

Irak'ta pazar yerinde 2 bomba patladı

Irak'ta pazar yerinde 2 bomba patladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA