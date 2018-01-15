Pistten çıkan uçağı kurtaracak çekici Trabzon'a ulaştı

Havalimanına indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağının kurtarılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimine ait uçak kurtarma teçhizatının yüklü olduğu tır, sabah saatlerinde havalimanına ulaştı.

Karayolu ile Ankara'dan gelen tırın içerisinde uçağın kurtarılmasını sağlayacak ekipman ve araçların bulunduğu belirtildi. Kurtarma çalışmalarını yönetecek uzman ekip de uçağın olduğu alana gelerek, incelemelerde bulundu.

Öte yandan, seferlerin normal akışında devam ettiği havalimanında resmi kurum temsilcileri ve havalimanı yetkilileri bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, uçakla ilgili son durumun değerlendirildiği, kurtarma çalışmalarının nasıl yürütüleceğinin görüşüldüğü öğrenildi.