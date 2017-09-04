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Piyade er Gürel'i şehit eden 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde piyade sözleşmeli er Gürel'in şehit olduğu terör saldırısını gerçekleştiren 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • AA
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Hakkari'nin Valiliğinden yapılan açıklamada, dün, Çukurca ilçesinin Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu piyade sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel'in şehit olduğu anımsatıldı.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"3 Eylül günü saat 22.00 sıralarında saldırının gerçekleştirildiği bölgeye yapılan hava harekatı neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
 

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