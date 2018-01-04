Piyasaya sahte para sürmek isteyen çeteye operasyon
Jandarma ekiplerince, piyasaya 2 milyon liralık sahte para sürmeye çalışan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte Türk Lirası, dolar ve euro ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
- İHA
Jandarma ekiplerince, piyasaya 2 milyon liralık sahte para sürmeye çalışan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte Türk Lirası, dolar ve euro ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
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