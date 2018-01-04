Piyasaya sahte para sürmek isteyen çeteye operasyon Jandarma ekiplerince, piyasaya 2 milyon liralık sahte para sürmeye çalışan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte Türk Lirası, dolar ve euro ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.