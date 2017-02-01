PKK 8 aylık bebeği sobaya atıp yakmış
PKK'nın kandırarak dağa kaçırdığı kadınlara baskı ve tecavüz dolu korkunç olayları istihbarat raporlarına yansıdı.
İşte raporlarda yer alan ve PKK'nın iğrenç yüzünü gözler önüne seren bilgilerden sadece bir tanesi: "S.K örgütün elinden kurtulanlardan biri. Anlattığına göre örgüt yöneticilerinden Ali Haydar Kaytan'ın eşi Cemile Kaytan başka bir kampta hamile kaldı. Ancak 8 aylık çocuğu aldırılıp sobaya atılarak yakıldı."
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