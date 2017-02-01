Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

PKK 8 aylık bebeği sobaya atıp yakmış

PKK'nın kandırarak dağa kaçırdığı kadınlara baskı ve tecavüz dolu korkunç olayları istihbarat raporlarına yansıdı.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

İşte raporlarda yer alan ve PKK'nın iğrenç yüzünü gözler önüne seren bilgilerden sadece bir tanesi: "S.K örgütün elinden kurtulanlardan biri. Anlattığına göre örgüt yöneticilerinden Ali Haydar Kaytan'ın eşi Cemile Kaytan başka bir kampta hamile kaldı. Ancak 8 aylık çocuğu aldırılıp sobaya atılarak yakıldı."  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Sahil Güvenlik uçağı Kardak’ın üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi

Türk Sahil Güvenlik uçağı Kardak’ın üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi

Böyle aile düşman başına

Böyle aile düşman başına

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kağıt nasıl üretilir?

Kağıt nasıl üretilir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA