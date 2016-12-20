PKK adına haraç topladıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı
Batman'da, Cumhuriyet Başsacılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, PKK terör örgütü adına haraç topladıkları, örgüte erzak, malzeme ve silah yardımında bulundukları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Batman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürüttüğü sorşturma kapsamında Jandarma ekipleri Batman, Ağrı, Mardin, Van ve Şırnak'ta 14 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon sonucu, iş adamlarından tehdit ve şantaj amacıyla terör örgütünce yazılan ve 'pusula' olarak tabir edilen notları ulaştırdıkları, örgüte eleman, erzak, malzeme, silah ve mühimmat temininde bulundukları, güvenlik güçlerinin faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgi toplama faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürülükken, hakkında gözaltı kararı çıtartılan 2 kişinin arama çalışmaları ise sürdüğü belirtildi.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman, ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait fişek, cep telefonu, tablet ve iş adamlarına verilmek üzere yazılan pusulaların ele geçirildiiği belirtildi.
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