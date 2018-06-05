Terör örgütü PKK Avrupa'da HDP'ye oy istiyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Haziran seçimleri öncesi başta AK Parti olmak üzere siyasi partilerin faaliyetlerine izin vermeyen Almanya, terör örgütü PKK-KCK'nın yayın organlarına ise her türlü serbestliği sağlıyor.

Almanya'nın Neu Isenburg kentini üs edinen ve terör örgütünün yayın organı olarak bilinen Yeni Özgür Politika gazetesi, sözde terör örgütü yöneticileriyle ilgili sürekli haberler yapıyor.

Gazetenin internet sitesi üzerinden de yayınlanan bu haberlerle sözde yöneticiler, Avrupa'daki seçmenlerden HDP'ye oy vermelerini istiyor.

Önceki yayınlarında sözde KCK yürütme konseyi üyesi Mustafa Karasu ile röportaj yapan gazete Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

Karasu, röportajında Cumhur İttifakı'nın ayakta kalmak için "her türlü şuursuz girişimde bulunabileceğini" iddia ederek, "AKP-MHP, Kürt düşmanlığı üzerinden iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Bunun anlamı da özgürlük isteyen, demokrasi isteyen, bunun için mücadele veren Kürtlere karşı savaştır." ifadesini kullandı.

Gazetenin bir başka haberi ise "Fransa'nın hedefi 50 bin oy" başlığını taşıyor. HDK üyesi isimlerle yapılan bu haberde ise Alevi seçmenin CHP'yi terk ettiği ve HDP'ye oy vereceği propagandası yapılıyor.

Sürekli olarak sözde KCK yöneticileriyle röportajlar yapan gazete son röportajını ise KCK'nın sözde yürütme kurulu üyesi olan "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran ile gerçekleştirdi.

Hülya Oran da röportajında "demokrasi güçlerinin" HDP'ye oy vermesi gerektiğini ileri sürerken Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda ise iç savaş çıkacağı tehdidini savuruyor.

Yazılarıyla ve röportajlarıyla sürekli olarak HDP'ye oy çağrısı yapan gazete, yayınlarını Türkçe, Almanca ve Kürtçe gerçekleştiriyor.

Daha önce de çok sayıda terör örgütü PKK-KCK sözde yöneticisi, çeşitli yayın organları aracılığıyla HDP'ye oy çağrısı yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde örgütün elebaşılarından Murat Karayılan da 24 Haziran'da HDP'nin barajı aşması için muhalefet partilerine oy çağrısında bulunmuştu.