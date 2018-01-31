PKK bitti zehir rota değiştirdi  

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Doğu ve Güneydoğu’da PKK’ya yönelik terör operasyonları nedeniyle üretim ve nakliyat yapamayan tacirlerin yeni merkez olarak Balkanları seçtiğini ve uyuşturucuyu deniz yolundan Türkiye’ye sokmaya başladığını belirtti. Buna göre uluslararası uyuşturucu şebekeleri Balkan ülkeleri Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan’da yetiştirdikleri esrarı kimyasal maddeler ile destekleyip, uyuşturucu oranını artırdıktan sonra Yunanistan üzerinden denizyolu ile İzmir’e getirmeye başladı. Türk Sahil Güvenliği’ne yakalanmamak için de 3 bin 500 CC’lik sürat motorları ile sevkiyat yaptıkları belirlendi.