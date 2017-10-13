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PKK elebaşı Öcalan'ın öldüğüne dair bazı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılıyor

Bazı sosyal medya hesaplarında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın hayatını kaybettiğine dair paylaşımların doğru olmadığı bildirildi.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İmralı Cezaevi'nde hükümlü Öcalan'ın öldüğü yönünde haberler yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu haberler, tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğine tevessül edilmiş olup kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadesi kullanıldı.

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