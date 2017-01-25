PKK içindeki devlet ajanlarının listesini Kandil'e sızdıran FETÖ'cü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Cemal Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Bulut, adliyeye sevk edildi. Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemal Bulut hakkında, terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine verdikleri iddiasıyla ulusal basında haberlerin çıktığı tarihte, zanlının yurt dışında bulunduğu ve sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Bulut'un Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır illerindeki FETÖ/PDY'nin okullarında kurucu müdürlük yaptığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Kaynak Holding'de de insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.

- Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri AŞ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 7 ilde 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 27 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Cemal Bulut'un FETÖ/PDY'nin "eğitim imamı" olduğu ve terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" D.E. ile Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine verdikleri iddia edilmişti.

Konuyla ilgili daha önce de ulusal basında haberlerin çıktığı, Bulut'un ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenilmişti. Bulut'un dışında zanlılardan 3'ünün de ByLock kullandığı belirlenmişti.

Operasyonda zanlı A.K'ye ait evdeki aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgüt üyelerine bağlılığı ve itaatkar olmaları halinde kurtuluşa erecekleri mesajı veren ve alt bölümünde, "El yazıları muhterem hocamız M. Fetullah Gülen'e aittir." ibaresi bulunan tablo bulunduğu kaydedilmişti. Evde ayrıca Fetullah Gülen tarafından itaatkar örgüt üyelerine hitaben verilen ve altında "Fetullah Gülen" ibaresi bulunan, "Neylesin" isimli 5 kıtadan oluşan şiir tablosu ele geçirilmişti.

Gözaltındaki zanlılardan 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bulut haricindeki 2 kişi ise emniyetten salıverilmişti.