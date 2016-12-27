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Turan Çolakkadı: PKK ile savaşan generalleri tutukluyorlardı

17-25 Aralık darbe girişiminin en yakın tanıklarından dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'dan çok önemli açıklamalar. FETÖ'nün her sene YAŞ kararları yaklaştığına TSK'ya yönelik operasyon yaptığını belirten Çolakkadı, 'Güneydoğu'da PKK ile savaşan generalleri yakalayıp tutukluyorlardı' diye konuştu.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'teki darbe girişimleri sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Turan Çolakkadı, TVNET'te Merve Şebnem Oruç'un sunduğu Karşı Karşıya programına konuk oldu.

Turan Çolakkadı'nın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

17-25 Aralık davası, başsavcı olarak bana bile haber verilmemişti. O zamana kadar FETÖ'nün faaliyetlerinin çok büyümeyeceğini düşünüyorduk.

Zekeriya Öz'ün hukuk bilgisi azdı

Zekeriya Öz'ün hukuk bilgisi azdı, öne çıkmak isteyen bir yapısı vardı, yüceltilmek istiyordu. Emniyetin önemli bir kısmının FETÖ'cü olduğunu öğrenmek korkunçtu.

Balyoz'da amaçlanan suçluyu bulmak değildi

Mehmet Baransu, Balyoz belgelerini bavulla getirdi. Bu evrakları kimden aldığını sorduğumda, "Birileri telefon etti, bir yerde buluştuk. 100 metre ilerde sırtını dönük olarak bıraktı, yüzünü hiç görmedim" dedi. Tabi burada bir şüphe var, bu kadar bilgi belgeyi kim nasıl toplar? Balyoz davasında suçlu olanlar vardı belki ama amaçlanan suçluyu bulmak değildi.

Devlete ve hükümete karşı cephe açtılar

O dönem gelen onlarca dosyanın mührü bile açılmadı. 17-25 Aralık davalarını ortaya çıkaranlar adaletten yana değildi, talimatlarla yönetiliyorlardı. Bunlar devlete ve hükümete karşı cephe açtılar. Paralel örgütün arkasında başka güçlerin de olduğunu düşünüyorum.

Her sene YAŞ kararları yaklaştığına operasyon yapıyorlardı. Güneydoğu'da PKK ile savaşan generalleri yakalayıp tutukluyorlardı.

Normalde yemeğini odasında yiyen savcı, FETÖ'cü olduğu düşünülmesin diye cuma saatinde yemekhanede yiyordu.  

 

 

 

Yargıdaki hükümleri azalınca silahlı saldırıları arttırdılar

Yargı içinde mesleğe 90'lı yıllarda gelmiş olanlarda FETÖ'cü oranı daha fazla. FETÖ'nün yargıdaki hükmü azaldıkça silahlı saldırıları arttırdılar. FETÖ'nün arkasında dış güçleri olduğu artık bir karine.

Kaynak: Yenişafak

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