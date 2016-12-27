PKK propagandası yapan şahıs tutuklandı
Denizli'nin Kale İlçesi'nde, sosyal medya hesabından PKK’yı övdüğü ve onun propagandasını yaptığı iddia edilen M.Y. (28), gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
- İHA
Denizli'nin Kale ilçesinde, sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 28 yaşındaki M.Y., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. M.Y., düzenlenen operasyonla evinden gözaltına alınarak, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan M.Y., ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.
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