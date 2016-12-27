Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

PKK propagandası yapan şahıs tutuklandı

Denizli'nin Kale İlçesi'nde, sosyal medya hesabından PKK’yı övdüğü ve onun propagandasını yaptığı iddia edilen M.Y. (28), gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denizli'nin Kale ilçesinde, sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 28 yaşındaki M.Y., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. M.Y., düzenlenen operasyonla evinden gözaltına alınarak, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan M.Y., ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çamlıca’daki TV kulesinin inşaatı havadan görüntülendi

Çamlıca’daki TV kulesinin inşaatı havadan görüntülendi

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı

Evde kablosuz şarj aleti nasıl yapılır?

Evde kablosuz şarj aleti nasıl yapılır?

Türkiye'nin uzaya açılan gözü; TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

Türkiye'nin uzaya açılan gözü; TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA