PKK sevici Amberin Zaman'dan aşağılık paylaşım

Türkiye yeni yılın ilk saatlerini yaşarken terör İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübünde kanlı yüzünü gösterdi. Uzun namlulu silahla gece kulübüne giren bir terörist yaylım ateşi açtı. 39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıda 65 kişi de yaralandı.

Türkiye terör eyleminin acısını yaşarken FETÖ'nün yayın organlarından kapatılan Taraf gazetesinin sözde yazarlarından Amberin Zaman, Twitter üzerinden aşağılık bir paylaşımda bulundu. Amberin Zaman Ortaköy'deki alçak saldırı üzerinden terör örgütü PKK ve uzantılarına sahip çıkmaya çalıştı.

Kandan beslenen Türkiye düşmanı zihniyetin kalemşörlerinden Amberin Zaman Twitter'da paylaştığı mesajla terör örgütü PKK sevicisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.