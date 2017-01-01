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PKK sevici Amberin Zaman'dan aşağılık paylaşım

Türkiye, İstanbul'daki bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısının acısını yaşarken, terörden kan sağmak ve çıkar sağlamak isteyen Türkiye düşmanları da harekete geçti. Onlardan biri de FETÖ'nün yayın organlarından kapatılan Taraf gazetesinin sözde yazarlarından PKK sevici Amberin Zaman'dı.

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Türkiye yeni yılın ilk saatlerini yaşarken terör İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübünde kanlı yüzünü gösterdi.  Uzun namlulu silahla gece kulübüne giren bir terörist yaylım ateşi açtı. 39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıda 65 kişi de yaralandı.
 

Türkiye terör eyleminin acısını yaşarken FETÖ'nün yayın organlarından kapatılan Taraf gazetesinin sözde yazarlarından Amberin Zaman, Twitter üzerinden aşağılık bir paylaşımda bulundu. Amberin Zaman Ortaköy'deki alçak saldırı üzerinden terör örgütü PKK ve uzantılarına sahip çıkmaya çalıştı. 

 

Kandan beslenen Türkiye düşmanı zihniyetin kalemşörlerinden Amberin Zaman Twitter'da paylaştığı mesajla terör örgütü PKK sevicisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

 
 
 
 
 
 
 

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Yorumlar

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Lütfi01.01.2017 11:41
Bu kadına da diger bölücülere olduğu gibi hukuk gereğini yapmalıdır öyle değil mi?
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lokman ergin01.01.2017 11:36
kime ve neye inanacağımızı şaşırdık ALLAH bunların belasını versin kan ve acı göz yaşı bu bizim kadaerimiz olmamamlıydı bir terör örgütü ile bu kadar yıldır uğraşıyoruz yetmedi bir de başımıza ışıd çıktı bizim başımıza bu terörü musallat eden Amerika ve Avrupa dır direk bunlar sorumludur lanet olsun ...
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hayri01.01.2017 11:32
kimyapmışsa allah belasıını versin
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